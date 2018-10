Keine zweite Vollsperrung der A 3 nötig

Die Vollsperrung der A 3 konnte in Fahrtrichtung Passau heute um 5:57 Uhr und in Fahrtrichtung Nürnberg um 6:06 Uhr aufgehoben werden. Die Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche auf der Bahnbrücke Burgweinting konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die angekündigte erneute Vollsperrung in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 2018 ist Dank des großartigen Einsatzes aller Beteiligten nicht mehr notwendig.

Hohe Belastung der Fahrbahn in der Baustellenverkehrsführung

Um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, mussten kurzfristig Fahrbahnschäden auf der Autobahnbrücke über die Bahngleise behoben werden. Seit dem Frühjahr 2018 wird der Autobahnverkehr mit zwei Spuren je Fahrtrichtung auf dem südlichen Teil der Brücke geführt. Das hohe Verkehrsaufkommen auf den aus Platzgründen verengten Fahrspuren und die hohen Temperaturen im Sommer 2018 haben Spurrinnen im Asphalt entstehen lassen. Diese hätten eine Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen können. Daher mussten die Instandsetzungsarbeiten noch vor dem Winter erfolgen. Der nördliche Brückenteil wird derzeit neu errichtet und steht für den Autobahnverkehr nicht zur Verfügung.