Keine Menschenansammlungen am Bismarckplatz: Präventionsmaßnahmen beschlossen

An den vergangenen Wochenenden haben sich vor allem am Bismarckplatz in Regensburg große Menschenansammlungen gebildet. Dabei sind nicht immer die geltenden Abstandsregeln im Bezug auf die Corona-Pandemie eingehalten worden. Die Stadt Regensburg hat gemeinsam mit der Polizei Maßnahmen beschlossen, um Menschenansammlungen auf den Plätzen in der Regensburger Innenstadt zu vermeiden.

Gewisse Präventionsmaßnahmen wie die Einhaltung des Mindestabstands und die Vermeidung größerer Ansammlungen waren Meilensteine und sind weiterhin unverzichtbar. Am vergangenen Wochenende wurden diese Verhaltensregeln an manchen Straßen und Plätzen Regensburgs, besonders am Bismarckplatz, deutlich missachtet. Durch solche Ansammlungen steigt erheblich die Gefahr einer gleichzeitigen Ansteckung vieler Personen und sie stellen ein Risiko dar, das durch richtiges Verhalten vermeidbar ist.

Eine neue Infektionswelle würde letztlich zu strengeren Infektionsschutzmaßnahmen und damit erneut zu intensiveren Beschränkungen führen. Dieses Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung möchten die Stadt Regensburg und die Regensburger Polizei dringend vermeiden. Es kommt dabei auf das richtige Verhalten eines jeden Einzelnen an, weshalb die Sicherheitsbehörden an das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger appellieren.