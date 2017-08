Kapitän Marco Grüttner verlängert bis 2019 beim SSV Jahn Regensburg

Marco Grüttner bleibt dem SSV Jahn Regensburg bis 30.06.2019 erhalten. Der 31-jährige Stürmer führt die Jahnelf seit Saisonbeginn als Kapitän aufs Feld.

Grüttner wechselte im Sommer 2016 zum SSV Jahn und entwickelte sich zum Stamm- und Führungsspieler. In der zurückliegenden Aufstiegssaison war er mit 13 Treffern bei 36 Einsätzen der Toptorschütze der Jahnelf. Zudem legte er seinen Mitspielern fünf weitere Tore auf. Vor Beginn der laufenden Spielzeit wählten ihn seine Kollegen mit großer Mehrheit in den Mannschaftsrat und Achim Beierlorzer bestimmte den Mittelstürmer schließlich zu seinem Kapitän. Grüttner rangiert nach vier Spielen auf Rang 17 der „Lauftabelle“ (45,34 km) in der 2. Bundesliga. Zudem verbuchte der Mittelstürmer bereits drei Torvorlagen in der Liga (Platz 2) sowie einen eigenen Treffer im DFB-Pokal.