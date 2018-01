Kallmünz: Wanderin abgestürzt

Zu einem Ehestreit eilten mehrere Polizeistreifen in der Silvesternacht zur Hilfe. Nach Gewaltanwendung gegenüber Ehefrau, Familienmitgliedern und Polizeibeamten, musste der …

Beratzhausen: Zu geringer Alkoholvorrat führt zu handfestem Ehestreit Zu einem Ehestreit eilten mehrere Polizeistreifen in der Silvesternacht zur Hilfe. Nach Gewaltanwendung gegenüber Ehefrau, Familienmitgliedern und Polizeibeamten, musste der …

Hemau: Benutzte Feuerwerkskörper verursachen Brand Am frühen Morgen der Neujahrsnacht wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand nach Klingen alarmiert. Ursächlich für den Brand war die unsachgemäße Entsorgung abgebrannter Böller …

