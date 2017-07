Am 08.07.17 gegen 21.20 Uhr hielt sich ein 23-jähriger Mann unberechtigt auf dem Gelände des Kalksteinbruchs in Saal auf. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte er über eine Abbruchkante ca. 12 m in die Tiefe.

Hierbei wurde er schwer verletzt und zog sich diverse Knochenbrüche zu. Eine weitere Person die sich ebenfalls im Steinbruch aufhielt hörte die Hilferufe des Verunglückten und konnte die Rettungskräfte alarmieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Betreten des Geländes untersagt ist. Insbesondere wegen der Absturzgefahr.

