Julia Görges beendet ihre Tenniskarriere

Tennisspielerin Julia Görges beendet ihre Profikarriere. Ihre Entscheidung hat sie auf Facebook mitgeteilt. Sie schreibt, sie sei bereit, sich vom Tennis zu verabschieden.

„Als ich mit 5 Jahren mit Dir angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass wir einen so langen Weg zusammen gehen. Du hast mir so viele verschiedene Emotionen auf unserer Reise beschert und ich bin sehr dankbar für alles was Du mir gezeigt und beigebracht hast.