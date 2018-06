Judo: Radu Ivan ist Europameister

Der SV Kelheim-Gmünd konnte seinen Deutschen Meistertitel in der Luftpistolen-Bundeliga nicht verteidigen. Im Kampf um Bronze scheiterten sie wie auch in der Liga an Ludwigsburg. …

Luftpistole: Kelheim-Gmünd verpasst Titelverteidigung Der SV Kelheim-Gmünd konnte seinen Deutschen Meistertitel in der Luftpistolen-Bundeliga nicht verteidigen. Im Kampf um Bronze scheiterten sie wie auch in der Liga an Ludwigsburg. …

Im Kolpinghaus wurden am Abend die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2017 geehrt. Das sind die Sieger in den jeweiligen Kategorien: Sportlerin: Julia Görges (Tennis) …

Ostbayerns Sportler des Jahres geehrt Im Kolpinghaus wurden am Abend die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2017 geehrt. Das sind die Sieger in den jeweiligen Kategorien: Sportlerin: Julia Görges (Tennis) …

Aufgrund einer Änderung in den Ligen müssen die Meister aus der Landesliga Süd und Nord um den Aufstieg in die Bayernliga kämpfen. Ab 2018 wird es bundesweit im Judo keine …

Judo: TSV Abensberg II kämpft um den Bayernliga-Aufstieg Aufgrund einer Änderung in den Ligen müssen die Meister aus der Landesliga Süd und Nord um den Aufstieg in die Bayernliga kämpfen. Ab 2018 wird es bundesweit im Judo keine …

Es geht in eine neue Runde: Das legendäre 24-Stunden-Rennen in Kelheim. Mit dabei ist auch Manuel Korber. Wir haben ihn beim Training in Herrnwahlthann begleitet. Beim …

24-Stunden-Rennen: Manuel Korber ist mit Handicap dabei Es geht in eine neue Runde: Das legendäre 24-Stunden-Rennen in Kelheim. Mit dabei ist auch Manuel Korber. Wir haben ihn beim Training in Herrnwahlthann begleitet. Beim …

