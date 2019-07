Jubiläum: 150 Jahre Regensburger Domtürme

„Der Dom ist Europa in Regensburg“, sagte Bischof Rudolf Voderholzer in seiner Predigt und knüpfte damit an das Motto des diesjährigen Bürgerfestes „Regensburg in Europa“ an, das zur selben Zeit in der Stadt stattfand. Dabei sei Europa nicht zuerst eine geografische oder wirtschaftliche Größe, betonte er, „sondern eine geistig-geistliche“.

Ein wesentlicher Ausdruck dieses Europas sei der Kunststil der Gotik, die von Frankreich ihren Ausgang nahm, sich binnen weniger Jahrzehnte verbreitete und nicht zuletzt auch den Regensburger Dom und seine vor 150 Jahren vollendeten Türme prägt. Ob in Chartres, Prag, Kaschau, Mailand, Canterbury oder Köln, so zählte Bischof Voderholzer auf, überall sei es „derselbe Ausdruck des Glaubens an die dem menschlichen Geist innewohnende Kraft der Selbstüberschreitung des Geistes auf die Wirklichkeit Gottes zu und der Glauben an das Entgegenkommen Gottes in der Menschwerdung seines Sohnes“.