JU Abensberg: 60 Minuten junge Politik

Interessen der Jungen Generation im Blick: Junges Europa im Roxy – Auftaktveranstaltung der Jungen Union im Landkreis Kelheim

Landkreis – 60 Minuten junge Politik lautet die neue Veranstaltungsreihe der Jungen Union. Wie JU-Ortsvorsitzender Niklas Neumeyer und JU-Kreisvorsitzender Daniel Ritz bei der Auftaktveranstaltung im Roxy Kino in Abensberg betonten, will die JU in den kommenden Wochen und Monaten in den verschiedenen Kommunen des Landkreises die Themen in den Mittelpunkt stellen, die die Junge Generation vor Ort bewegen.

Den Auftakt machten die Nachwuchspolitiker zum Thema Europa. Was bedeutet Europa für die Junge Generation stand hierbei im Vordergrund. Mit Christian Doleschal konnte der Spitzenkandidat der Jungen Union Bayern gewonnen werden. Dieser warb in einem leidenschaftlichen Appell für Europa.

Gleich am darauffolgenden Donnerstag organisierte die Junge Union ein Public Viewing des TV-Duells mit Manfred Weber.

© JU Abensberg, Niklas Neumeyer

Pressemitteilung JU Abensberg