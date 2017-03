Und für alle 18 bis 25 Jahre alten Oberpfälzerinnen winkt nicht nur der Titel und das Amt: Wer unter die TOP 10 kommt, wird in jedem Fall mit einem neuen Dirndl belohnt. Auf die neue Bierkönigin und ihre beiden Prinzessinnen, die am 14. Mai im HahnZelt gekrönt werden, warten darüber hinaus eine Vielzahl von tollen Preisen.

Wer mehr über das Amt der Oberpfälzer Bierkönigin und den Bewerbungsmodus wissen will, kann sich auf der Internet-Seite www.bischofshof.de/bierkoenigin informieren und direkt bis zum 2. April 2017 bewerben.

Welche Aufgaben auf die drei Bierhoheiten während eines Amtsjahres zukommen, lässt sich auch ganz gut über die Facebook-Seite www.facebook.de/Bierhoheiten nachverfolgen.

Eine gute Gelegenheit, Informationen aus erster Hand zu bekommen, besteht am kommenden Sonntag, 19. März, von 10 bis 12 Uhr im Street-Fit in der Bukarester Straße: Interessierte junge Oberpfälzerinnen zwischen 18 und 25 Jahren können an einem kostenlosen Probetraining teilnehmen – und sich am Bierkönigin-Info-Mobil über das Amt informieren.