Jahnschmiede sucht digital nach neuen Talenten

Auch für die Saison 2021/22 sucht die Jahnschmiede wieder nach talentierten Spielern. Junge Fußballer können sich deshalb über eine Sichtung für eine der Nachwuchsmannschaften des SSV Jahn empfehlen. Die Sichtung findet ausschließlich digital statt, weil die Durchführung unter den derzeit geltenden Regeln nicht vor Ort möglich ist. Die Sichtungstage für das Leistungszentrumdes SSV Jahn können aufgrund der derzeitigen Umstände in der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden.

Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg

Statt der Talentsichtung vor Ort bei den Ausbildungspartnervereinen der Jahnschmiede läuft der Prozess auch in diesem Jahr wieder digital ab. Die Sichtung beginnt am kommenden Sonntag, den 25. April 2021. Potenzielle Kandidaten sind alle talentierten und ambitionierten Spieler der Jahrgänge 2001 bis 2012. Interessierte Talente können sich ab sofort anmelden und über ein Formularauf der Homepagedes SSV Jahn ein Datenblatt sowie eine kurze Beschreibung der eigenen Stärken und Erfahrungen übermitteln. Zudem besteht die Möglichkeit, der Bewerbung Videos von Trainings-und Spielsituationen hinzuzufügen.

Mit den Sichtungstagen begibt sich die Jahnschmiede über das ganzjährige Scouting hinaus auf die Suche nach den vielversprechendsten Talenten aus der Region Ostbayern. „Die Talentsichtungsmaßnahmen sind für uns von großer Bedeutung. Dadurch bietet sich uns die Gelegenheit, Eindrücke aus dem Scouting zu überprüfen. Zudem haben Spieler die Möglichkeit, die Jahnschmiede in Eigeninitiative auf sich aufmerksam zu machen“, erklärt der Chefscout der Jahnschmiede, Lukas Baumer. Da der Trainings-und Spielbetrieb im Jugendfußball seit Monaten ruht, konnten sich die Scouts und Verantwortlichen der Jahnschmiede zuletzt nur eingeschränkt einen „Live-Eindruck“ der Talente verschaffen.

„Vorausschauend haben wir bereits im vergangenen Herbst sehr intensiv gescoutet, damit wir einen bestmöglichen Überblick über die Talentlage in derRegion haben“, ergänzt Christian Martin, Leiter der Jahnschmiede.Im Zuge der Sichtung arbeitet die Jahnschmiede intensiv mit ihren Ausbildungspartnervereinen ASV Cham, FC Ergolding, ASV Neumarkt, FC Dingolfing und SV Schalding-Heining zusammen. So können die Talente bei der Anmeldung einen der Ausbildungspartnervereine auswählen, an den eine eingegangene Bewerbung weitergeleitet werden kann, wenn für die optimale Förderung ein Zwischenschritt als sinnvoll erachtet wird.