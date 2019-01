Jahn-Heimspiel gegen Hamburg bereits ausverkauft

Das Heimspiel des SSV Jahn Regensburg gegen den Hamburger SV am 24.02. ist bereits ausverkauft.

Nach einer exklusiven Vorverkaufsphase gingen die Tickets heute morgen um 10.00 Uhr in den freien Verkauf. Bereits eine Stunde später war die Partie ausverkauft. Der Verein rät allerdings auf seiner Homepage den Onlineshop im Blick zu behalten. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass es bei Highlightspielen öfter zu Rückläufern durch nicht abgeschlossene Buchungen kommt.

In der Vorrunde hat der SSV Jahn in Hamburg mit 5:0 gewonnen und für viele Schlagzeilen gesorgt. Das erste Heimspiel der Jahnelf findet heute in zwei Wochen zu Hause gegen Paderborn statt.