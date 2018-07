Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber“ – Dokumentation ab 07.07.2018

Es war ein Szenario, wie es hoffentlich nie eintritt. Im Landkreis Cham standen am 8. und 9. Juni große Teile des Roßbergs in Flammen, gleichzeitig verunglückte ein Reisebus mit mehr als 30 Fahrgästen schwer, und das war noch nicht alles, was die rund 2600 Rettungskräfte an diesem Wochenende bewerkstelligen mussten.

Bei der größten Katastrophenschutzübung, die es im Landkreis Cham je gab, spielten Rettungskräfte aus Ostbayern, Bayern und Tschechien gemeinsam den Ernstfall durch. Bewährungsprobe hatte dabei auch die Löschwasserversorgung über 200 Meter bergauf auf den Roßberg. Wir zeigen Ihnen eine halbstündige Dokumentation der Großübung am Samstag den 07.07.2018 um 18:30 Uhr und dann stündlich. Natürlich können Sie die Dokumentation auch online über unsere Mediathek anschauen.

Auf dieser Seite hatten wir bereits ausführlich zu dem besonderen Einsatz berichtet: https://www.tvaktuell.com/8-9-juni-interna…er-cerveny-kanec-261070/