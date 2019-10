Instagram-Fotowettbewerb #meineoberpfalz startet in eine neue Runde

Akkus geladen, Kameras umgehängt und raus in die Region. Denn der Fotowettbewerb des Oberpfalz Marketings startet im Oktober in eine neue Runde – und das mit zwölf neuen Monatsmottos. So führt der Wettbewerb die Teilnehmer*innen über Berge wie Seen und ab Dezember durch jeden Landkreis der Oberpfalz.

Viele (Hobby-)Fotograf*innen wissen es schon längst: Wer seine Bilder aus der Oberpfalz auf Instagram hochlädt und mit dem Hashtag #meineoberpfalz verschlagwortet, nimmt automatisch am Fotowettbewerb des Oberpfalz Marketings teil. Mehr als 36.000 Fotos sind momentan unter diesem Hashtag zu sehen, täglich werden es mehr.

Nun startet der Wettbewerb, der stets auf zwölf Monate ausgelegt ist und dessen Siegerbilder den Oberpfalzkalender bilden, in eine neue Runde. Diesmal hat sich das Oberpfalz Marketing etwas Neues ausgedacht. Anstatt bestimmte Themen als Monatsaufgabe zu stellen, müssen die Foto-Fans jetzt in Landstrichen denken. Denn ab Dezember steht jeden Monat einer der sieben Landkreise oder der drei kreisfreien Städte auf der To-Do-Liste der Fotografen. „Erstens wollen wir alle Teile unserer Region in unserem Kalender haben. Zweitens möchten wir unsere Teilnehmer motivieren, auch einmal neue Motive und Landstriche mit der Kamera zu entdecken. Und drittens können wir uns vorstellen, dass auch die #meineoberpfalz-Fotocommunity sich weiter vernetzt“, erklärt Christoph Aschenbrenner, Geschäftsführer des Oberpfalz Marketings. In der neuen Facebook-Gruppe „Oberfalzfotos“ können die Fotografen Gleichgesinnte finden.

Zum Aufwärmen geht es im Oktober und November nochmal mit den Themen „Seen und Flüsse“ und „Wald und Berge“ los. Ab Dezember startet dann die Oberpfalz-Rundreise.

Unsere Mottos für die neue Runde:

Oktober 2019: Seen und Flüsse (#seenundflüsse)

November 2019: Wald und Berge (#waldundberge)

Dezember 2019: Stadt Regensburg (#regensburg)

Januar 2019: Landkreis Cham (#cham)

Februar 2019: Landkreis Neustadt an der Waldnaab (#neustadt)

März 2019: Stadt Amberg (#amberg)

April 2019: Landkreis Schwandorf (#schwandorf)

Mai 2019: Landkreis Amberg-Sulzbach (#ambergsulzbacherland)

Juni 2019: Landkreis Tirschenreuth (#tirschenreuth)

Juli 2019: Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz (#neumarkt)

August 2019: Landkreis Regensburg (#regensburgerland)

September 2019: Stadt Weiden (#weiden)

Fotograf*innen können ihre Bilder einreichen, indem sie bei Instagram den Hashtag #meineoberpfalz setzen. Zusätzlich zu #meineoberpfalz müssen die Bilder auch mit dem Monatsmotto verschlagwortet werden, also zum Beispiel im April mit #schwandorf oder im September mit #weiden. „So können wir sicherstellen, dass das Bild aus dem richtigen Landkreis oder der richtigen Stadt stammt“, sagt Aschenbrenner. Neu im Wettbewerb ist ebenfalls, dass die Fotos auch in der Facebook-Gruppe Oberpfalzfotos hochgeladen werden können. Dabei sollten die Fotografen daran denken, das Foto im richtigen Monat hochzuladen und den Landkreis anzugeben.

Wie immer gilt: Aus allen eingereichten Bildern wählt das Oberpfalz Marketing am Ende des Monats neun Finalisten aus, aus denen die Besucher der Website oberpfalz.de für ihren Favoriten abstimmen können. Das Foto mit den meisten Stimmen kommt in den Oberpfalzkalender für 2021, die neun besten jedes Monats werden außerdem Teil einer Wanderausstellung. Zudem bekommt der Gewinner einen Gutschein über 100 Euro von Brenner Fotoversand aus Weiden in der Oberpfalz und ein 1.000-TeilePuzzle vom Siegerfoto von Fotopuzzle aus Altenstadt an der Waldnaab. Die Abstimmungen sowie die Monatsfinalisten und Gewinner gibt das Oberpfalz Marketing über seine Kanäle bekannt: die Website

oberpfalz.de und die Social-Media-Kanäle bei Instagram, Facebook und Twitter sowie den Messengerdienst.

Die Teilnahme am Wettbewerb im Überblick:

Ein Foto schießen, passend zu unserem Monatsmotto. Das Foto darf gerne schon vor dem jeweiligen Monat gemacht werden. Das Oberpfalz Marketing freut sich auch im Winter über Sommerbilder.

Teilnahme über Instagram: Das Foto im richtigen Monat mit dem Hashtag #meineoberpfalz und dem jeweiligen Monatshashtag (z. B. #amberg) posten.

Teilnahme über Facebook: Das Foto im richtigen Monat in die Gruppe Oberpfalzfotos posten und dazuschreiben, wo es aufgenommen wurde.

Die Fotografinnen und Fotografen, die die Endrunde erreicht haben, bekommen Anfang des nächsten Monats Post vom Oberpfalz Marketing.

Alle Infos zum Wettbewerb, zum Kalender und zur Ausstellung gibt es unter:

www.oberpfalz.de/region-oberpfalz/fotowettbewerb-meineoberpfalz/