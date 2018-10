Innenstadt Regensburg: Mehrere PKW-Spiegel abgetreten – Zeugen gesucht!

Am Freitag, den 19.10.18 gegen 02:05 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen bislang unbekannten Täter, der am St. Petersweg und am Emmeramsplatz in Regensburg mehrere PKW beschädigte.

Der Unbekannte trat die rechten Außenspiegel von vier geparkten Fahrzeugen ab und lief dann in Richtung Obere Bachgasse. Der Tatverdächtige ist ca. 20-25 Jahre alt und trug eine beige Jacke. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr gefunden werden.

Der entstandene Sachschaden liegt in niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0941/506-2001 mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.

Pressemitteilung PI Regensburg Süd