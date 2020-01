Inklusives Musikprojekt von KreBeKi: Fünf Jahre „Hubert und die Sofantastischen“

Hörspiel-CD „Herz eines Bären

An dem Hörspiel-CD „Das Herz eines Bären“ mit tierischen Hörgeschichten und Liedern beteiligten sich Kinder und Jugendliche aus allen drei Einrichtungen. Die CD wurde in einer Auflage von 5000 Stück gepresst. Zum 15-jährigen Stiftungsjubiläum von KreBeKi im Dezember wurden in 10 bayerische Kinderkliniken am Krankenbett gesungen und die kranken Kinder mit der Hörspiel-CD beschenkt. Auch am 5. Inklusiven Museumstag für Kindern in Bayern am 15. Dezember 2019 in Regensburg wurden „Das Herz eines Bären“ kostenlos an die kleinen Museumsbesucher verteilt.