Ingolstadt: Neun Verletzte nach Explosion und Großbrand in Raffinerie

Auf dem Gelände der Firma Bayernoil in Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) hatte es am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache eine Explosion gegeben, die sich zu einem Großbrand ausweitete. Zahlreiche Menschen aus den anliegenden Wohngebieten mussten ihre Häuser verlassen. Auch am Mittag stieg immer noch Qualm aus der Raffinerie auf. Etwa 400 Helfer waren im Einsatz.

© Lino Mirgeler/dpa

dpa / NS