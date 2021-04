Infektionsschutzbestimmungen: Polizei kontrolliert auch am Osterwochenende

An den Osterfeiertagen soll es warm und sonnig werden. Das lädt natürlich zu Ausflügen in die Natur ein – die Infektionsschutzbestimmungen sollten aber trotzdem eingehalten werden. Deshalb wird es auch am Osterwochenende Kontrollen der Oberpfälzer Polizei geben.

Die Polizei wird Verstöße konsequent verfolgen. „Nach wie vor muss jeder seinen Beitrag leisten, damit die Pandemie weiter bekämpft werden kann. Die Polizei wird nicht diejenigen schützen, die meinen, sich nicht an die rechtlichen Vorgaben halten zu müssen – zum Nachteil aller, die sich tatkräftig seit Monaten bemühen, insbesondere die Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht und Ausgangssperren, soweit gültig, einzuhalten“, so Polizeivizepräsident Thomas Schöniger.

Die Polizei geht mit Fingerspitzengefühl vor, drückt bei Verstößen gegen die infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen aber kein Auge zu. Je nach Verstoß spricht sie eine Verwarnung aus oder erstellt eine Bußgeldanzeige.

„Wir sind überzeugt, dass beide Faktoren – Spaß und Erholung sowie die Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Vorgaben – vereinbar sind. Meiden Sie stark frequentierte Örtlichkeiten und nutzen Sie die landschaftliche Vielfalt in der Oberpfalz!“, so der Polizeivizepräsident.

Die Polizei wird bei den Kontrollen unter anderem durch die Bayerische Bereitschaftspolizei unterstützt.

PM