Industrie und Bau lassen bayerische Wirtschaft stark wachsen

Am Donnerstag haben in München bei der Stadt und den Stadtwerken Warnstreiks begonnen. Mülltonnen wurden nicht geleert und etwa die Hälfte der städtischen Kindertagesstätten …

Am Donnerstag haben in München bei der Stadt und den Stadtwerken Warnstreiks begonnen. Mülltonnen wurden nicht geleert und etwa die Hälfte der städtischen Kindertagesstätten …

Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen München und die Oberpfalz Am Donnerstag haben in München bei der Stadt und den Stadtwerken Warnstreiks begonnen. Mülltonnen wurden nicht geleert und etwa die Hälfte der städtischen Kindertagesstätten …

Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen München und die Oberpfalz Am Donnerstag haben in München bei der Stadt und den Stadtwerken Warnstreiks begonnen. Mülltonnen wurden nicht geleert und etwa die Hälfte der städtischen Kindertagesstätten …

Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen München und die Oberpfalz Am Donnerstag haben in München bei der Stadt und den Stadtwerken Warnstreiks begonnen. Mülltonnen wurden nicht geleert und etwa die Hälfte der städtischen Kindertagesstätten …