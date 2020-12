In Obertraublinger Kindergarten eingebrochen

Wie die Polizei mitteilt, ist in der Zeit von Freitag, 18.12., 16.15 Uhr bis Samstag, 19.12., 15.50 Uhr, ein bislang unbekannter Täter in den Obertraublinger Kindergarten in der Anno-Santo-Siedlung eingebrochen.

Der Gesuchte schlug eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Im Kindergarten hat der Täter zahlreiche Türen und Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Ob er auch Gegenstände entwendete, ist noch nicht geklärt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000.- Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neutraubling, Tel. 09401 9302-21, entgegen.

pm/LS