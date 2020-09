Im Fall Maria Baumer Gutachten und Plädoyers erwartet

Ein volles Programm erwartet die Prozessbeteiligten im Fall Maria Baumer am Dienstag vor dem Landgericht Regensburg. Am Morgen (9.00 Uhr) soll die psychologische Sachverständige ihr Gutachten vorstellen. Danach ist vorgesehen, dass die Plädoyers gehalten werden. Angeklagt ist ein 35 Jahre alter Mann, der seine Verlobte im Mai 2012 mit einem Medikamenten-Mix getötet und ihre Leiche im Wald vergraben haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor.

Der Mann hat in einer Stellungnahme über seinen Verteidiger im Prozess bereits zugegeben, die Leiche vergraben zu haben. Die Schuld am Tod der Frau wies er von sich. Nach Überzeugung der Anklagebehörde wollte der Krankenpfleger frei für eine neue Beziehung sein. Zudem habe er mit dem Verschwinden der Frau seinen Studienabbruch rechtfertigen wollen. Der Angeklagte gab an, er habe seine Verlobte morgens tot im Bett liegend gefunden und in einer Kurzschlussreaktion entschieden, die Leiche zu vergraben und die Frau vermisst zu melden.

