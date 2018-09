Im Bus Richtung Regenstauf: 15-Jährige sexuell belästigt

Die Polizei in Regenstauf sucht nach Hinweisen: Am Montag (17.9.) ist eine 15 Jahre alte Schülerin in einem Bus belästigt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den etwa 18-jährigen Täter beobachtet haben könnten.

Die Polizeimeldung:

Am Montag, 17.09.2018, in der Zeit von 12.40 – 13.30 Uhr, fuhr eine 15-jährige Schülerin mit dem Bus der Linie 41 vom Regensburger Hauptbahnhof nach Regenstauf. An der Haltestelle Ernst-Reuter-Platz stieg ein junger Mann zu und setzte sich neben die Schülerin. Während der ganzen Fahrt starrte der junge Mann die Schülerin immer wieder an und spielte provozierend an seiner Jogginghose. Auf Höhe der Ortschaft Laub legte er plötzlich seine Hand auf den Oberschenkel des Mädchens. Die 15-Jährige schob sofort die Hand des Unbekannten von ihrem Oberschenkel und wechselte den Sitzplatz. An der Haltestelle Regenstauf Post stieg der junge Mann aus und streichelte im Vorbeigehen dem 15-jährigen Mädchen mit der Hand übers Gesicht. Anschließend verließ er den Bus und entfernte er sich in Richtung Regenstaufer Ortskern. Die Schülerin vertraute sich umgehend ihrer Mutter an, die daraufhin unverzüglich die Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen verlief bislang ohne Erfolg.

Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt:

ca. 18 Jahre alt,

südländische Erscheinung,

schwarze kurze Haare,

trug schwarze Jogginghose,

einen blauen Pullover mit der Aufschrift „NAVY“ sowie

schwarze Turnschuhe der Marke Nike.

Die PI Regenstauf hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 09402/93110 um Hinweise auf den Täter.

Polizeimeldung/MF