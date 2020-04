Ilmtalklinik Mainburg: 550 Schokohasen zu Ostern

Für die gute Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit hat die Firma Kenf & Bely Sicherheitskonzepte GmbH am Donnerstag den Beschäftigten an der Ilmtal-Klinik GmbH in Mainburg zum Dank Schokohasen zu Ostern geschenkt.

Herr Landrat Martin Neumeyer und Vertreter der Ilmtal-Klinik GmbH in Mainburg zeigten sich hocherfreut über den Zugang der neuen Mitbürger und wünschen der gesamten Belegschaft des Krankenhauses frohe Ostern und weiterhin viel Durchhaltevermögen.

Im Bild: v. l. Landrat Martin Neumeyer, Janine Kau (Kfm. Leitung ITK), Manuela Winzer (Pflegedienstleitung ITK), Mathias Prasch (1. Kommandant Freiwillige Feuerwehr Bad Abbach), Karl-Heinz Rott (Kreisbrandinspektor), Thomas Schlüter (Oberarzt Innere Medizin, Gastroenterologie), Jürgen Engels (Bereichsleiter Kenf & Bely Sicherheitskonzepte)

Pressemitteilung Landkreis Kelheim