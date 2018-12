Ihrlerstein: Einbruch in Lebensmittelmarkt – Zeugen gesucht!

Vermutlich zwischen Samstag, 01.12.2018, ca. 20.30 Uhr bis Montag, 03.12.2018 in den frühen Morgenstunden ist ein Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße in Ihrlerstein im Landkreis Kelheim Ziel eines Einbruchs geworden.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Lieferantentüre Zugang zu dem Lebensmittelmarkt und entwendeten zwei Tresore, wovon einer der Tresore kurzerhand von der Wand gerissen wurde. Die Täter erbeuten mehrere zehntausend Euro, der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Die Kripo Landshut hat die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Zeit von Samstag, 01.12.2018, ca. 20.00 Uhr bis zum heutigen Montag, ca. 06.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ihrlersteiner Hauptstraße bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeimeldung