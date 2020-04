IG Historische Straßenbahn: Crowdfunding gestartet

Die IG Historische Straßenbahn in Regensburg hat ein Crowdfunding gestartet. Damit will die Interessengemeinschaft 50.000 Euro sammeln, um den Triebwagen zu restaurieren. Das Crowdfunding-Projekt finden Sie hier: https://raiffeisenbank-regensburg.viele-schaffen-mehr.de/tramrestaurierung

Das Projekt zur Unterstützung von Vereinen aus der Region mit dem Namen „Viele schaffen Mehr“ der Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach unterstützt jeden gesammelten Euro mit einem weiteren Euro.

Das bedeutet, wenn 10.000 Euro gesammelt werden können spendet die Bank weitere 10.000 Euro für die Restaurierung des letzten Regensburger Straßenbahntriebwagens.

„Mit den dann dadurch gesammelten 20.000 Euro schließen wir die vom Regensburger Stadtrat geforderter Spendensammlung in 2020 erfolgreich ab, werden die Restaurierung in die Wege leiten, so daß spätestens nächstes Jahr jeder Regensburger in den neu erstrahlten Triebwagen einsteigen kann!“ äußerte sich Jan Mascheck, 1. Vorsitzender hoch erfreut über die nun angelaufene „Schwarmfinanzierung“.