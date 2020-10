Hygienekonzept der Eisbären Regensburg

Die Eisbären Regensburg starten am kommenden Samstag in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Gegner in der Donau-Arena um 18.30 Uhr ist der ETC Crimmitschau. Hier finden Sie das Hygienekonzept der Eisbären für alle Stadionbesucher, die ihr Ticket online erworben haben.

Das Hygienekonzept für die das Stadtwerk.Donau-Arena für die Heimspiele der Eisbären wurde mittlerweile von den zuständigen Behörden freigegeben. Für das Spiel am kommenden Samstag um 18.30 Uhr gegen den Zweitligisten ETC Crimmitschau sind 972 Zuschauer zugelassen. Ticketing: Alle Infos zum Ticketing für Businessdauerkarten, Dauerkarten und Tageskarten findet Sie unter diesem Link. Hygienekonzept: Folgende Besonderheiten und Auflagen sind zu beachten: • Alkoholverbot im Innen- & Außenbereich der Arena

• Ausschluss von erkennbar alkoholisiertne Personen

• Rauchverbot im Innen- & Außenbereich (!) der Arena

• Maskenpflicht in der Arena ab Beginn der Fiebermessung für jeden Zuschauer außer am Sitz- oder Stehplatz

• Ausweiskontrolle beim Einlass zur Überprüfung der personalisierten Tickets

• Ausschluss von Gästefans

• Kontaktlose Fiebermessung jedes Besuchers an allen Eingängen über Stirnmessung. Bei Temperatur ab 38° besteht kein Zugang zur Arena und kein Anspruch auf Schadensersatz des Tickets. Wenn Sie sich krank und fiebrig fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause! Kassen: Es gibt keine Abendkasse, der Ticketverkauf erfolgt ausschließlich online und über die telefonische Hotline. Die Abholkasse öffnet 90 Minuten vor Spielbeginn Einlass: Bitte kommen Sie aufgrund der längeren Einlasskontrollen aufgrund des Hygienekonzeptes frühzeitig zur Arena. Diese öffnet 60 Minuten vor Spielbeginn. Eingänge & Besucherströme: • Fans mit Karten für die Blöcke A, C und bis B7 benutzen bitte ausschließlich den Eingang WEST

• Fans mit Karten in den Blöcken B8 bis B16 benutzen bitte ausschließlich den Eingang OST

• Die Gästeblöcke sind komplett gesperrt Bitte beachten Sie die Anweisungen der Ordner und der Security bezüglich der Laufwege, Einbahnregelungen und Mindestabstände sowie des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes.

Wir wissen, dass es keine normale Saison wird, aber wir freuen uns sehr, überhaupt Eishockey spielen zu dürfen und das mit und für Euch in der das Stadtwerk.DonauArena! Die Behörden haben uns bereits in Aussicht gestellt, die Kapazität auf die Maximalauslastung von 1.000 Zuschauern zu erhöhen, wenn sich alle Besucher am Samstag diszipliniert verhalten. Wir bitten Euch daher, die Auflagen strikt einzuhalten, damit wir alle gemeinsam unsere Eisbären unterstützen können und sicher und gesund durch die Saison kommen, so Geschäftsführer Christian Sommerer.