Hotel Weidenhof bleibt Eisbären-Partner

Die Eisbären können weiterhin auf das Hotel Weidenhof bauen!

Auch dieses Jahr zählt das Hotel Weidenhof wieder zum bärenstarken Kreis der Eisbären-Partner. Eine gute Nachricht ist das nicht zuletzt für Fans der Kufencracks. Gäste und Sponsoren haben durch die Kooperation die Möglichkeit, das moderne Hotel im Herzen der Stadt zu besuchen und die Hockeytown hautnah zu erleben. Das Hotel Weidenhof wird seinem Spitznamen „Das etwas persönlichere Hotel“ dabei äußerst gerecht: Inklusive sind, neben vielen Annehmlichkeiten, auch Empfehlungen zu Highlights in Regensburg und der Umgebung sowie Eintritte in Museen, eine Schlossführung, eine Radtour zur Walhalla und ein Mittagessen in der urigen „Wurstkuchl“.

Die Verantwortlichen bei den Eisbären freuen sich darüber, so einen persönlichen und stadtverbundenen Partner an der Seite zu haben.

PM/EK