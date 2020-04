Hinweise gesucht: 16-jähriges Mädchen aus Regenstauf wird vermisst

Seit 20.03.2020 wird die 16 Jahre alte Anja Schalk vermisst. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Anja Schalk wohnt in einem Jugendheim in Regenstauf. Zuletzt war sie am Freitag, 20.03.2020, um 06:45 Uhr in der Hauptstraße gesehen worden. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Das Mädchen war noch am selben Tag bei der Polizeiinspektion Regenstauf als vermisst gemeldet worden. Umgehend wurden intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Zudem fanden Überprüfen von möglichen Anlaufadressen und Befragen von Zeugen durch die Polizei statt.

Es bestehen Hinweise, dass sich das Mädchen in Regensburg aufhalten könnte. Trotz der eindringlichen Ermittlungen, konnte das Mädchen bislang nicht aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wendet sich nun an die Öffentlichkeit und hofft damit auf neue Anhaltspunkte.

© privat

Über Anja Schalk ist bekannt:

– Ca. 165cm groß

– Schlank

– trägt einen weißen Pullover

Hinweise werden rund um die Uhr bei allen Dienststellen entgegengenommen, insbesondere bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.