Hinweis: Tschechische Cannabisprodukte in Deutschland verboten!

Bereits am Anfang des Jahres konnten Schleierfahnder der PI Furth i. Wald ein Pärchen kontrollieren, die auf dem Weg von Tschechien nach Deutschland waren. Bei einer Durchsuchung hatten sie mehrere Schraubverschlussgläser mitgeführt, die mit „Fruit Cake oder Cannatonic“ beschriftet waren. Darin enthalten waren Cannabisdolden.

Die beiden Beschuldigten gaben an, die Ware kurz zuvor in Tschechien in einem Supermarkt legal erworben zu haben.