Himmelsspektakel: Mondfinsternis fasziniert die Menschen

Die nächste totale Mondfinsternis, die noch länger anhalten wird als die gestrige, wird es erst wieder am 9. Juni 2123 geben, also in 105 Jahren. Diese besondere astronomische Konstellation kommt übrigens nur bei Vollmond vor, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie liegen.

Der Kelheimer Fotograf Rainer Schneck hat uns dieses Foto geschickt (sh. links).