Martin Lindner und Evi Reiter führen Sie durch das heutige TVA Journal. Ab 18:00 Uhr präsentieren Sie unter anderem diese Themen:

Tödlicher Unfall auf A93: Gutachter soll Ursache klären

Spendenermittlungen: Bayern-SPD wird nicht zahlen

Straubing: Spatenstich für die Zukunft

Riedenburg: Typisierung war ein Riesenerfolg

Regensburg: Leukämiehilfe mit Unterstützung

Regensburg: Buntes Wochenende mit Demonstration

Blitzlicht: Soulkitchen und Sisters of Swing

Jahn Regensburg: Run auf Relegations-Tickets

Ab 18:30 Uhr sehen Sie unsere Sendung Kneitinger Sportstudio. Christian Sauerer blickt nochmals auf das Spiel Münster-Jahn Regensburg zurück. Und natürlich blicken wir schon auf die Relegation für den Jahn: Die Spiele gegen den TSV 1860 München werden in Regensburg heiß erwartet. Wir schauen auf die Ticket-Verkäufe in der Domstadt. Natürlich sind auch andere Sportarten in der Sendung: Das Spiel der Legionäre Regensburg, die Eckert-Tennis Damen gegen Berlin und Judo (Leipzig – Abensberg) sind unsere weiteren Themen.

