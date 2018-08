Herrnwahlthann: Brand einer Fischerhütte

Am Freitagabend (03.08.) fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kelheim ein entgegenkommendes Motorrad ohne Kennzeichen in Neustadt auf. Nachdem der Fahrer bemerkte, …

Neustadt a.d. Donau: Probefahrt ohne Kennzeichen, dafür mit zweitem Führerschein Am Freitagabend (03.08.) fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kelheim ein entgegenkommendes Motorrad ohne Kennzeichen in Neustadt auf. Nachdem der Fahrer bemerkte, …

