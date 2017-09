Hemau: Polizeibilanz nach Volksfest

Getötete Prostituierte: Mann in U-Haft – Pressekonferenz angekündigt In die Ermittlungen nach der Tötung einer Prostituierten in Regensburg kommt Bewegung. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch (6.9) bestätigt hat, sitzt ein Mann in …

Donaustauf: Männliche Leiche in der Donau gefunden Wie die Polizei bestätigt, war heute bei Donaustauf (Landkreis Regensburg) die Wasserrettung im Einsatz. Am Telefon sagte ein Polizeisprecher gegenüber TVA, dass bei dem Einsatz …

Regensburg: Autos in Tiefgaragen aufgebrochen – Geldbörsen weg Erneut wurden in Regensburg Autos aufgebrochen. Auf diese Art gelangten die Diebe in zwei Tiefgaragen jeweils an Wertsachen. Die Regensburger Polizei, die bereits in der …

Regensburg: Mit Auto an Betondecke hängen geblieben – Totalschaden Mit einem Kleintransporter befuhr am Freitag um 12:40 Uhr ein 57-jähriger Fahrzeuglenker den Parkplatz des Donaueinkaufszentrums. Beim Einfahren in eines der Parkdecks …

Neutraubling: Zwei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall Am Freitag, den 25.08.2017 ereignete sich an der Kreuzung der Walhallastraße, Am Schwindgraben auf der Staatsstraße 2145 in Obertraubling ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. …