Ein Unbekannter ist mit seinem Auto durch die Langlaufloipe in Hemau gefahren und hat diese damit beschädigt. Der Schaden halte sich allerdings in Grenzen, berichtet Thomas Kellerer, der Abteilungsleiter des RSC Kelheim. Die Langläufer konnten schon gestern wieder ihre Runden in der Loipe drehen. Kellerer verzichtete auf eine Anzeige bei der Polizei.

Kurios: Der unbekannte Fahrer rutschte mit seinem Auto in den Graben als er das Gelände verlassen wollte. Die Wintersportler bemerkten dies, stellten zunächst aber keinen Zusammenhang her.