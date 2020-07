Hemau: Baby an Tankstelle geboren – Eltern gesucht

Am Donnerstagnachmittag ist ein Baby im Krankenwagen an einer Tankstelle in Hemau geboren worden. Die Tankstellenbetreiber möchten den frisch gebackenen Eltern noch persönlich gratulieren und haben deshalb einen Facebook-Aufruf gestartet.

Auf der Facebook-Seite der TEZ Tank & Service Tankstelle heißt es:

"Wir brauchen Eure Hilfe!

Heute Nachmittag hatte es ein Baby furchtbar eilig, so dass es der Krankenwagen mit der werdenden Mama nicht mehr ins Krankenhaus geschafft hat.

Somit hat das kleine Menschlein das Licht der Welt das erste Mal auf unserem Hof erblickt!

Wir würden den jungen Eltern gerne ein Geschenk zukommen lassen!

Immerhin ist es das erste Kind, das als Geburtsort die TEZ Tankstelle Hemau hat!

Das ist schon etwas sehr Besonderes für uns!

Solltet ihr wissen, wer die glücklichen Eltern sind...sie sollen sich doch bitte bei uns melden

Wir würden ihnen gerne persönlich gratulieren dürfen.

Direkt nach der Geburt wollten wir natürlich nicht stören und an den Krankenwagen klopfen "

Wer kennt die Familie? Sie können sich bei der TEZ Tankstelle in Hemau melden.

Der Facebook-Post der Tankstelle