Hemau: Arbeiter von 12 Meter langen Balken getroffen

Ein Arbeiter wurde in Hemau im Landkreis Regensburg von einem zwölf Meter langen Balken getroffen. Dies sei beim Abriss einer Scheune passiert, so die Polizei.

Beim Abriss einer Scheune ist ein 40-jähriger Bauarbeiter von einem zwölf Meter langen Balken getroffen und an der Schulter und dem Rücken schwer verletzt worden. «Offensichtlich wurden mehrere Sicherheitsvorschriften grob missachtet», teilte die Polizei am Mittwoch mit. Unter anderem hätten die Handwerker keine Helme getragen. Zudem habe es weder Gerüste noch Absturzsicherungen auf der Baustelle in Hemau (Landkreis Regensburg) gegeben.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 40-Jährigen nach dem Unfall vom Dienstagvormittag mit schweren Verletzungen an Schultern und Rücken in ein Krankenhaus.

dpa/PI Nittendorf/MB