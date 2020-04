Helden des Alltags im Landkreis Kelheim: Schwögler Restaurant + Catering GmbH

Die Corona-Krise stellt uns als Gesellschaft aktuell vor nie dagewesenen Herausforderungen. Jeder einzelne von uns kann durch seinen persönlichen Einsatz enorm Positives bewegen. Jeden Tag leisten viele Menschen bei uns im Landkreis Kelheim Dinge, die nicht selbstverständlich sind und über das Normalmaß weit hinausgehen.

Der Landkreis Kelheim startete daher unter dem Motto „Einsicht, Rücksicht, Zuversicht“ die Kampagne „Helden des Alltages im Landkreis Kelheim gesucht“.

Alle „Helden des Alltags im Landkreis Kelheim“ werden nach der Corona Krise ins Landratsamt zu einer Feier eingeladen.

Heute dürfen wir Ihnen als einen unseren „Helden des Alltags“ die Schwögler – Restaurant + Catering GmbH aus Bad Abbach vorstellen.

Alles begann lt. Helmut Schwögler „am 20.03.2020 mit einem Aufruf bei Facebook, das ich ehrenamtlich bei Engpässen in Krankenhäuser der Gegend gern unterstützend meine Hilfe anbieten möchte.“

© Helmut Schwögler

Schließlich kam auf diese Weise der Stein ins Rollen, so dass sich die Goldberg-Klinik Kelheim GmbH bei ihm gemeldet hat. So standen Helmut Schwögler und seine Mitarbeiter ab dem 24.03.2020 auf den Fliesen der Krankenhausküche unter der Leitung vom Küchenchef Mario Deller der Goldberg-Klinik. Helmut Schwögler war sofort begeistert wie frisch und in welcher Qualität gekocht wurde.

Helmut Schwögler sieht sich jedoch „nicht als Held!“ Vielmehr will er signalisieren, dass sich in dieser schweren Corona-Krise niemand alleine fühlen soll und es genügend Menschen im Landkreis Kelheim gibt, die in diesen Tagen und Wochen unsere Hilfe benötigen. Helmut Schwögler fordert alle Menschen auf „anzupacken und wenn wir alle „zamhalten“ geht es leichter durch die Krise bzw. geht es nach der Krise wieder nach oben.“

Der Landkreis bedankt sich ausdrücklich für das enorme Engagement von Helmut Schwögler und seinem Team und freut sich den Titel „Held des Alltags im Landkreis Kelheim“ verleihen zu dürfen.

Kennen auch Sie Helden des Alltags? Bitte melden Sie uns Ihre persönliche Alltagsheldin bzw. Alltagshelden! Email: pressestelle@landkreis-kelheim.de bzw. rufen sie uns an: 09441/207-1020 bzw. 1021 bzw. 1015.

Pressemitteilung Landkreis Kelheim