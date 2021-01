Hausen: erneut Unfall auf der A93

Auf der A93 bei Hausen hat es am Samstagvormittag (16.01.) erneut gekracht, diesmal in Fahrtrichtung München.

Die Meldung der Polizei:

Am 16.01.2021 gegen 10:20 Uhr kam es auf der BAB 93, Anschlussstelle Hausen, in Fahrtrichtung München, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es zu zwei voneinander unabhängigen Auffahrunfällen, vermutlich aufgrund von Schneeglätte in diesem Bereich. Dabei sind vier Pkw beteiligt. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die rechte Fahrspur in diesem Bereich wurde vorläufig gesperrt, der Verkehr wird auf der linken Spur vorbeigeleitet.

