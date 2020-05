Hausen: 600 Liter Diesel aus LKW-Tank gestohlen

Auf dem Autobahnrastplatz Großmuß in Hausen haben Unbekannte aus einem dort geparkten Lastwagen 600 Liter Diesel abgezapft.

In der Zeit vom Freitag, 08.05.2020, 22.00 Uhr bis 09.05.2020, 07.00 Uhr nächtigte ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Ungarn auf dem Autobahnrastplatz Großmuß Gde. Hausen in Fahrtrichtung München in seinem Fahrzeug. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass aus seinen beiden Dieseltanks ca. 600 Liter Diesel abgezapft worden waren.

Der oder die bislang unbekannten Täter hatten die beiden Tankdeckel mittels eines Werkzeuges gewaltsam geöffnet. Der Diebes- und Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 700 Euro.

Der Geschädigte konnte nur angeben, dass neben ihm ein rumänischer Lkw geparkt hatte. Ob dessen Fahrer als Täter in Frage kommen könnte, bedarf noch der Abklärung.

Täterhinweise werden an die PI Mainburg erbeten.

Polizeimeldung PI Mainburg