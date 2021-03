Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg: Ab 19. März wieder geöffnet

Das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg wird ab 19. März 2021 von Freitag bis Sonntag voraussichtlich wieder geöffnet sein. Das teilt das Museum mit. Abhängig ist die Öffnung vom Corona-Inzidenzwert für die Stadt Regensburg - liegt dieser zwischen 50 und 100, muss man sich vor dem Besuch des Museums Anmelden und einen Termin reservieren. Das ist online und telefonisch möglich.

Spätestens am Tag vor der Öffnung (18. März) soll die Online-Anmeldung über ein eigenes Reservierungssystem möglich sein.

Die Museen der Stadt Regensburg sind bereits seit heute (9.3.) wieder geöffnet. Ebenso hat die Ostdeutsche Galerie geöffnet. Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln ist es auch hier notwendig, vor einem Besuch einen Termin zu vereinbaren.

Die Mitteilung aus dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Soweit es der Corona-Inzidenzwert in der Stadt Regensburg zulässt, wird das Haus der Bayerischen Geschichte ab Freitag, 19. März 2021 wieder öffnen. Vorerst an drei Tagen pro Woche, von Freitag bis Sonntag. Voraussetzung für den Museumsbesuch ist bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 die vorherige Anmeldung und Terminreservierung, online oder telefonisch, sowie das Tragen einer FFP2-Maske beim Museumsbesuch selbst. Für die Onlineanmeldung richtet das Haus der Bayerischen Geschichte ein eigenes Reservierungssystem ein, das spätestens einen Tag vor Öffnung, ab dem 18. März 2021 über www.hdbg.de abrufbar sein wird. Bis dahin können sich Interessenten unter der Telefonnummer +49 (0)941 59851-0 (täglich von 10 bis 16 Uhr) anmelden.

Wichtigstes Ziel für das Haus der Bayerischen Geschichte ist die Eröffnung der Bayerischen Landesausstellung 2021 „Götterdämmerung II – Die letzten Monarchen“ am 22. Juni 2021. Die Vorbereitungen für das kulturelle Großereignis laufen derzeit auf Hochtouren. Am Aufbau im Donausaal im Erdgeschoss des Museumsgebäudes sind zahlreiche externe Kräfte wie Handwerker und Restauratoren beteiligt. Unter den derzeitigen pandemischen Bedingungen soll der Kontakt zwischen Aufbaupersonal und Museumsbesucherinnen und -besuchern vermieden werden, weshalb das Haus der Bayerischen Geschichte vorerst eine Öffnung an den Tagen Freitag, Samstag und Sonntag vornimmt. Sollten sich die Inzidenzwerte positiv unter 50 entwickeln, plant das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg seinen regulären Betrieb wiederaufzunehmen.

Mehr Informationen über das Haus der Bayerischen Geschichte finden Sie unter www.hdbg.de/museum

