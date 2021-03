Handball: Bunkerladies wollen in die zweite Bundesliga

Weiter geht’s! Die Bunkerladies starten im April in die Aufstiegsrunde der 2. Handball-Bundesliga.

Am Wochenende 24./25. April beginnt die Aufstiegsrunde für die 2. Handball- Bundesliga der Frauen: Der Drittligist ESV 1927 Regensburg ist eine von bundesweit sechs Mannschaften, die sich um bis zu drei Tickets bewerben. Auftaktgegner in der Südgruppe wird zuhause der SV Allensbach sein, zweiter Gegner der Vorrunde 14 Tage später auswärts die Fortuna Düsseldorf.

Aufgrund des Termindrucks und der Pandemie-Zwänge erachtete der Deutsche Handball- Bund die gerechteste Lösung – jeder aufstiegswillige Verein spielt in Hin- und Rückspiel gegen die fünf Mitbewerber – zu risikoreich. Der neue Modus, der vom Vorstand des DHB entschieden wurde, reduziert die Spieltage auf vier oder – je nach Platzierung – auf acht und verspricht pure Spannung: Die beiden Vorrundengruppen wurden nach regionalen Gesichtspunkten eingeteilt. In der Nord-Gruppe treten der Frankfurter HC (Brandenburg), der MTV 1860 Heide (Schleswig-Holstein) und der TV Aldekerk 07 (Nordrhein-Westfalen) um die bestmögliche Platzierung, in der Süd-Gruppe starten neben den Oberpfälzerinnen der aus der Liga bekannte SV Allensbach (Baden-Württemberg) und SV Fortuna Düsseldorf (Nordrhein- Westfalen).

Jede Mannschaft tritt in einer Einfachrunde – jeweils eine Heim- und eine Auswärtspartie – gegen die beiden Gruppengegner an. Der Erste trifft dann auf den Gruppenzweiten der Parallelgruppe, der Zweite auf den Nord-Ersten. In Hin- und Rückspielen werden dann zwei Direktaufsteiger ermittelt. Die Gruppendritten ermitteln ebenfalls in Hin- und Rückspiel den dritten Teilnehmer der Finalrunde um den dritten Aufstiegsplatz, der von den Verlierern der Überkreuzspiele komplettiert wird. Wie in der Vorrunde wird in einer Einfachrunde der lachende Dritte ausgespielt, der sich dann in Relegationsspielen mit dem Drittletzten der 2. Liga das Aufstiegsticket sichern kann. Alle Begegnungen der Aufstiegsrunde sollen bis zum 12./13. Juni beendet sein.

Im Regensburger Lager ist man sehr zufrieden mit dem Modus, der zwei Chancen zum Aufstieg bietet. Die Freude bei den Bunkerladies war entsprechend groß, schließlich hatte der Corona-