Hagelstadt: Mann hatte sich mit Axt in Wohnung verschanzt

Das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet von einem 35-jährigen Mann, der sich in der Nacht von Montag (29.4.) auf Dienstag im Landkreis Regensburg mit einer Axt in seiner Wohnung verschanzt hatte. Laut Polizei lag bei dem Mann eine psychische Ausnahmesituation vor. Schließlich haben ihn Spezialkräfte festnehmen können, er wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei schreibt, dass zu keiner Zeit andere Menschen gefährdet waren. In der Wohnung des Mannes wurden mehrere mittelalterliche Waffen sichergestellt.

Der Polizeibericht:

Vergangene Nacht kam es in Hagelstadt zu einer Bedrohungslage. Ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation bewaffnete sich mit einer Axt und verschanzte sich in einem Haus. Nachdem er nicht zur Aufgabe bewegt werden konnte, wurde er von Spezialeinsatzkräften festgenommen.

Am Montag, 29.04.19, gegen 23.20 Uhr, wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass ein 35-jähriger Mann in seiner Wohnung in Hagelstadt randalieren soll. Offenbar lag seinem Verhalten eine psychische Ausnahmesituation zugrunde. Mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte, darunter Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, bewaffnete er sich mit einer Axt, schloss sich ein und sprach Bedrohungen aus.

Daraufhin wurden die Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Oberpfalz und Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Weitere Bewohner des Hauses konnten indessen unverletzt evakuiert und bei der Feuerwehr betreut werden. Mehrere Versuche den Mann verbal zur Aufgabe zu bewegen scheiterten. Gegen 03.30 Uhr erfolgte schließlich der Zugriff durch die Spezialeinsatzkräfte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

In der Wohnung wurden mehrere mittelalterliche Waffen wie Schwerter und Äxte sichergestellt. Dritte waren zu keiner Zeit betroffen oder gefährdet. Der Mann wurde im Anschluss einer Fachklinik überstellt.

Polizeimeldung/MF