Gute Nachrichten: Schiffe fahren wieder bis nach Weltenburg

Gute Nachrichten für die Schifffahrt in und um Kelheim! Der Pegel der Donau in der niederbayerischen Kreisstadt ist angestiegen und so kann das Kloster Weltenburg wieder angefahren werden. Ab heute sind die Schiffe wieder zwischen Kelheim und dem Donaudurchbruch unterwegs.

Der Fahrplan wird sich allerdings ändern: Von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr starten die Ausflugsschiffe immer stündlich jeweils um halb. Die Personenschifffahrt Stadler verweist aber weiterhin auf die tagesaktuellen Entwicklungen. Wie sich der Pegel in den kommenden Tagen entwickelt, sei einfach nicht vorherzusagen. Bis zum 4. November dauert die aktuelle Saison noch an.

Auf der Webseite www.personenschifffahrt-stadler.de können Sie sich tagesaktuell über den Fahrplan informieren. Dort finden Sie auch Informationen, ob die Schiffe in Weltenburg anlegen können.

