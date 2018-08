Großeinsatz in Neutraubling: Gasaustritt bei Globus

Am Donnerstag kam es gegen 18:00 Uhr in der Landshuter Straße/Ecke Benzstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt. Kurios: Der …

Am Donnerstag kam es gegen 18:00 Uhr in der Landshuter Straße/Ecke Benzstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt. Kurios: Der …

Regensburg: Unfall mit Linienbus – Busfahrer „hat genug“ und geht einfach Am Donnerstag kam es gegen 18:00 Uhr in der Landshuter Straße/Ecke Benzstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt. Kurios: Der …

Regensburg: Unfall mit Linienbus – Busfahrer „hat genug“ und geht einfach Am Donnerstag kam es gegen 18:00 Uhr in der Landshuter Straße/Ecke Benzstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt. Kurios: Der …

Regensburg: Unfall mit Linienbus – Busfahrer „hat genug“ und geht einfach Am Donnerstag kam es gegen 18:00 Uhr in der Landshuter Straße/Ecke Benzstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt. Kurios: Der …