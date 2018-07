Große Begeisterung: SSV Jahn meldet Dauerkartenrekord

Der SSV Jahn Regensburg meldet auf seiner Facebookseite einen Dauerkartenrekord für die neue Saison.

Der bisherige Rekord lag am Ende der vergangenen Saison bei 4.200 Dauerkarten. Bereits jetzt ist diese Zahl erreicht worden – vier Wochen vor Saisonbeginn. Das erste Heimspiel findet am Samstag, den 04. August gegen Ingolstadt 04 statt. Desweiteren gab der SSV Jahn bekannt, dass er seinen Mitgliedern ein Vorkaufsrecht einräumen wird. Allerdings müssen sich Fans keine Gedanken machen um auch anschließend noch an Karten zu kommen. Gleichzeitig wird empfohlen, dass sich Anhänger der Rot-Weißen aufgrund vieler Vorteile eine Dauerkarte sichern sollten.