Großberg: unbekannter Täter bricht in Wohnung ein

Die Mitteilung der Polizei:

In der Zeit von Mittwoch, 29.01.2020, 10.00 Uhr bis Freitag, 31.01.2020, 09.30 Uhr, drang ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Großberg in der Heinrichstrasse ein. Der Täter hebelte ein Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss auf und gelangte so in das Wohnhaus. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlte der Täter Schränke und Kommoden und entwendete Uhren und Schmuck. Der genaue Beuteschaden ist bislang nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro. Täterhinweise werden von der Polizeiinspektion Neutraubling, Tel. 09401-9302-21, entgegengenommen.