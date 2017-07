Das passiert während eines Fußballspiels auch nicht allzu oft: Beim ASV Degernbach hat es am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr in der Gästekabine gebrannt. Auf dem Platz des ASV, der zur Stadt Bogen dazugehört, war das Spiel derweil in vollem Gange. Laut Polizeibericht wurde dabei eine Unterhose in einer Sporttasche angezündet. Aber Glück im Unglück: Zuschauer hatten den Vorfall schnell bemerkt und konnten die Polizei verständigen. So wurde auch Niemand bei den Vorfall verletzt. Wie die Polizei außerdem mitteilte, hat der wohl namentlich bekannte Täter leichte Sachbeschädigung verursacht.

PM/LH