Endlich Sommer – endlich Sommerlaune – endlich grillen – was gibt es Schöneres, als mit TVA und Freunden zu grillen – und entsprechend chillig. Sie haben NICHTS zu tun, wir kümmern uns um alles.

Wie geht’s? Diese Woche einfach jeden Tag TVA einschalten,Lösungswörter sammeln und Freitag einschicken (gewinnspiel@tvaktuell.com oder gerne auch per Facebook).

Wichtig: die Party steigt am Donnerstag, 06.07. um 18.30 Uhr bei Ihnen im Garten oder auf der Terrasse. Endlich draußen.

Wir verlosen:

einen Gasgrill von Broil-King im Wert von 899 € – von unserem Partner Belandris Haubensak.

Dazu eine Megagrillparty für den Gewinner und 20 Freunde.

Alles, was man zum Grillen braucht, Fleisch, Salat, geliefert von der Metzgerei Gierstorfer und dem Bier der Brauerei Bischofshof.

Dazu chilliger Sound von unserer Band „Almost Heart-Chor“. Also alles, was uns zu Freunden macht.

Was Sie dafür tun müssen? Einfach jeden Tag Journal einschalten, Lösungsworte bis Freitag sammeln und dann eine Mail an gewinnspiel@tvaktuell.com schicken. Ob Sie gewonnen haben und wo die Party steigt erfahren Sie dann am Montag.

Das TVA Journal sehen Sie auch auf unserer Seite. In der Mediathek oder im Livestream:

MF