Bei den aktuellen Benzinpreisen…

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.11.2019, 23.00 Uhr bis 22.11.2019, 8 Uhr, zapfte bislang unbekannter Täter aus dem Tank eines an der Bundesstraße B16 auf dem Parkplatz Auäcker geparkten Sattelzuges ungefähr 450 Liter Diesel ab. Der Fahrer schlief währenddessen im Führerhaus. Der Wert des Diesels beläuft sich auf circa 560 Euro. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden an die PI Neutraubling unter der Tel.-Nr. 09401/9302-0 erbeten.

PM/EK