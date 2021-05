Grafenwiesen: Polizei sucht FFB-SUV nach Fahrerflucht

Gesucht wird ein SUV mit dem Kennzeichen „FFB“. Wer hat etwas beobachtet?

Die Fahrerin eines schwarzen Pkw Dacia Duster befuhr am 07.05.2021 um 20.40 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße von Zittenhof, Gemeinde Grafenwiesen, in Richtung Bad Kötzting. Kurz nach dem Greifvogelpark kam ihr im Bereich einer Engstelle ein silberfarbener SUV, vermutlich ein Mercedes Benz, mit Fürstenfeldbrucker Kennzeichen entgegen. Es kam zum Streifvorgang beider Fahrzeuge. Der ca. 60-jährige, männliche Fahrer des SUV setzte kurz zurück und fuhr dann einfach weg, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Am Dacia entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Bad Kötzting, Tel. 09941/9431-0 entgegen.

PM/EK